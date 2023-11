Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul guvernului Portugaliei, Antonio Costa, și-a depus demisia, marți, la puțin timp dupa ce poliția facut un raid la locuința sa ca parte a unei investigații anti-corupție de anvergura, relateaza Politico.

- Subprefectul de Iasi Marian Grigoras si-a anuntat miercuri demisia din functie dupa ce in presa locala au aparut fotografii in care el apare in pat alaturi de o tanara. In ultimii ani, aceasta a ocupat succesiv mai multe posturi in administratie. Grigoraș susține ca nu doreste sa afecteze imaginea Prefecturii…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a fost intrebat, daca in cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a discutat despre demisia șefului Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi, dupa atacul de la Aeroport. „Nu am fost implicat in asemenea discuții. Probabil, discuțiile…

- Tudor Buzatu, fiul presedintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, si-a dat demisia din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Decizia de eliberare la cerere a lui Tudor Buzatu din aceasta calitate a fost semnata luni de premierul Marcel Ciolacu si publicata in Monitorul…

- Tudor Buzatu, fiul presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, a declarat despre renuntarea la functia de secretar de stat de la Secretariatul General al Guvernului si decizia PSD de a-l exclude pe tatal sau ca iubeste partidul din care face parte, intelege atitudinea lor, este o atitudine politica,…

- Presedintele suspendat al Federatiei Spaniole de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, si-a anuntat demisia din functie, duminica seara, in urma scandalului imens provocat dupa ce a sarutat-o pe gura pe jucatoarea Jennifer Hermoso, la ceremonia de premiere a campioanei mondiale, transmite AFP, potrivit Agerpres.''Referitor…

