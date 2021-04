Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov, aflat in vizita oficiala in India, a exclus marti posibilitatea unei aliante militare intre Rusia si China, in timp ce a confirmat angajamentul Moscovei pentru continuarea cooperarii militare cu India, consemneaza agentia EFE. ''Nu, am precizat-o in relatiile…

- Prima infrangere din istorie a Romaniei in fața Armeniei, 2-3 in preliminariile CM 2022, complica șansele „tricolorilor” de a merge la turneul din Qatar! Naționala lui Mirel Radoi a pierdut la capatul unui meci dezastruos facut de defensiva, in care armenii au avut o mulțime de ocazii și pe care romanii…

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Nicusor Bancu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca selectionata Armeniei practica un joc agresiv si ca este constient de dificultatea partidei, precizand insa ca formatia sa este obligata sa castige meciul din preliminariile CM 2022. "Armenia este…

- Premierul armean Nikol Pasinian i-a solicitat joi opozitiei sa inceteze protestele si a lansat o invitatie la dialog pentru depasirea crizei politice actuale, relateaza Reuters si AFP. In fata a aproximativ 20.000 de simpatizanti de-ai sai adunati in Piata Republicii din Erevan, Pasinian…

- Premierul armean Nikol Pasinian a denuntat joi o tentativa de lovitura militara si l-a demis pe seful Statului Major, dupa ce comandamentul armatei a cerut demisia guvernului sau, relateaza AFP si EFE. "Consider ca declaratia Statului Major este o tentativa de lovitura de stat militara. Ii invit pe…

- Forțele armate din Armenia au cerut demisia premierului Nikol Pashinyan și a guvernului sau printr-un comunicat transmis joi, potrivit agenției ruse Interfax. Pashinyan spune ca în țara are loc o lovitura de stat și a cerut suporterilor sai sa se strânga în centrul capitalei…

- Parlamentul sloven s-a reunit luni pentru a dezbate o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului conservator Janez Jansa, acuzat de opozitie ca profita de pandemia de coronavirus pentru a submina statul de drept, relateaza France Presse. "Sunteti aici pentru a alege intre o democratie autoritara…

- Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs la opt kilometri sud-est de capitala Armeniei, Erevan, a a anuntat sambata Departamentul pentru Situatii de Urgenta, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. O persoana a fost ranita, a anuntat premierul Nikol Pashinyan pe pagina sa de Facebook. Nu au existat…