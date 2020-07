Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a facut noi declarații despre o posibila revenire la starea de urgența. Liberalul explica ca tot mai multe persoane nu mai respecta regulile starii de alerta și din aceasta...

- Ziarul Unirea Organizatorii de evenimente iși pierd autorizația de funcționare daca nu respecta regulile sanitare. DOCUMENT Luni, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a emis o noua hotarare, prin care anunța ca va suspenda autorizația de funcționare pentru organizatorii activitaților și evenimentelor…

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat ingrijorat de faptul ca terasele nu mai respecta regulile de distanțare sociala. „Miercuri voi convoca toți miniștri și toate instituțiile care au atribuții...

- Premierul Ludovic Orban a afirmat sambata ca cei care nu vor respecta prevederile care reglementeaza starea de alerta vor fi sanctionati, dupa o perioada de "informare" si "avertizare", precizand ca "ar fi o lipsa de respect fata de majoritatea zdrobitoare a romanilor care sunt corecti si care respecta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Sebes, ca exista cadrul legal pentru a se da amenzi, dupa intrarea in starea de alerta insa fortele de ordine au in primul rand misiunea de a informa, in aceasta perioada. "Sigur vor fi sancțiuni. Și acum avem baza sa dam amenzi. Trecem la niște reguli…

- Chiar daca Ordonanța de Urgența 21/2004, pe baza careia a fost instituita starea de alerta, nu conține amenzi pentru cetațenii care nu respecta regulile impuse, iar legea privind starea de alerta intra in vigoare abia luni, avocata Elenina Nicuț afirma ca exista cadru legislativ pentru a-i amenda pe…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Alba, ca, deocamdata, cei care nu respecta regulile impuse in perioada starii de alerta vor primi o mustrare de la forțele de ordine. De asemenea, prim-ministrul a explicat ca va fi derulata o campanie larga de informare a cetațenilor cu privire la aceste…

- Premierul Ludovic Orban a apreciat ca CCR se plaseza de partea celor care incalca legea prin decizia care declara ilegale amenzile acordate celor care incalca ordonanțele militare din perioada starii de urgența. El a precizat ca decizia este un indemn la anarhie și la incalcarea legilor. „Aceasta decizie…