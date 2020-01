Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii sustin alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, dar cu dezbatere si vot in Parlament, pentru ca alte modalitati de adoptare a reglementarilor pot fi atacate ulterior.

- ”Nu se pot caștiga alegerile prezidențiale din primul tur, practic vorbind. Conform Constituției actuale, pentru a caștiga din primul tur, candidatul trebuie sa fie votat de 50%+1 din NUMARUL TOTAL de alegatori inscriși pe liste, NU 50%+1 din cei PREZENȚI la vot. Adica sunt necesare 9.154.045…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca sansele ca Guvernul propus de Ludovic Orban sa treaca de votul Parlamentului sunt "serioase, bune", dar trebuie vazute programul de guvernare si lista ministrilor. "Asteptam ziua de joi, vineri, cand va depune programul si lista si vom lua o decizie dupa…

- USR cere punerea pe ordinea de zi a parlamentului și votarea pâna marți a inițiativei „Fara penali”, a legii de abrogare a recursului compensatoriu și a celei privind alegerea primarilor și șefilor de de consilii județene în doua tururi. „Premierul desemnat, președintele…

- Votul in Parlament pentru Guvernul Orban devine problematic. O recunoaste chiar liderul PNL: "Am stabilit o strategie in cazul in care ne vom confrunta cu un boicot. Am prgatit o strategie de mobilizare, am introdus in Programul de Guvernare lucruri solicitate de partenerii de a combate un boicot…

- Traian Basescu spulbera orice fel de speculație care a fost transmisa in spațiul public conform carora ar urma sa fie premier daca Ludovic Orban nu reușește sa iși valideze cabinetul. ”AL DOILEA...

- ​Premierul desemnat Ludovic Orban începe astazi negocierile cu partidele pentru susținerea noului Guvern, liberalii intenționând sa depuna la Parlament lista ministrilor și programul de guvernare saptamâna viitoare, miercuri-joi. Negocierile încep miercuri cu ALDE și…

- Ludovic Orban va purta cu reprezentanții PMP primele negocieri in vederea alcatuirii noului GuvernDeputatul PNL, Florin Roman, a anunțat, la Digi24, ca premierul desemnat de președintele Iohannis , Ludovic Orban, va incepe primele negocieri pentru alcatuirea noului guvern cu reprezentanții PMP. Potrivit…