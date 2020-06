Premierul Orban: "Am luat scannere in vama, dar nu au fost niciodate folosite, au functionat pe post de mobilier"

Premierul Ludovic Orban a participat, luni, la o intalnire cu mediul de afaceri din Romania.

In acest context el a precizat ca, in ceea ce priveste taxele, in prezent se fac pasi mici pentru digitalizarea ANAF.



"In ceea ce priveste taxele si impozitele, ANAF-ul nu are compartiment de digitalizare. nu o sa asteptam sa digitalizeze ministerul finantelor. Am facut pasi in directia asta. Am avut finantari de la Uniunea Europeana pentru digitalizare, banii nu au fost folositi. Am luat scanere in vama, dar nu au fost niciodate folosite, au functionat pe post de mobilier. Digitalizarea…