Premierul Orban a schimbat conducerea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

- Sindicatele transportatorilor romani isi doresc majorarea salariului minim brut pentru soferi, astfel incat acestia sa fie motivati sa lucreze in tara. Cabinetul Orban nu si-a manifestat, insa, pana acum, deschiderea spre adoptarea unor astfel de masuri. Potrivit unei analize a Profit.ro,…

- Curtea Constitutionala din Turcia a decis ca blocarea accesului de catre Guvern la platforma Wikipedia este neconstitutionala. Curtea a spus ca interdictia incalca dreptul la libertatea de exprimare si a cerut sa fie ridicata, informeaza BBC. Guvernul turc a interzis Wikipedia in…

- Guvernul a emis, luni, o hotarare pentru alocarea a 112,6 milioane de lei, din Fondul de rezerva, destinati cheltuielilor urgente necesare functionarii primariilor din 284 de localitati. Decizia include solicitari de alocare care nu au fost cuprinse in hotararea data in sedinta de pe 20 decembrie.…

- Guvernul va analiza, in sedinta de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului. "Sunt foarte multe amendamente. Tocmai pentru a arata deschiderea noastra, am analizat amendamentele…

- Guvernul va decide, marti, forma sub care va fi adoptata Legea bugetului pentru anul 2020, premierul Ludovic Orban afirmand ca in proportie de 75% va fi vorba despre asumarea raspunderii. Conducerea PNL a decis sa sustina acest demers. "Am putea accepta dezbaterea, dar, daca ma intrebati…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Guvernul britanic a lansat un fond de investitii in valoare de 35 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea robotilor capabili sa ofere sprijin si servicii de ingrijire pentru batrani in contextul imbatranirii populatiei. Potrivit estimarilor, pana in anul 2040 una din sapte persoane…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…