Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, ca guvernul va adopta in ședința de joi o ordonanța de urgența pentru a amana termenul de intrare in vigoare a legii privind dublarea alocațiilor pentru copii. Prorogarea va fi pana la data primei rectificari bugetare, dupa 1 iulie.

- Guvernul discuta, luni, amanarea termenului de la care intra in vigoare OUG care obliga cumparatorii sa se legitimeze atunci cand cumpara cartele prepay, de la 1 ianuarie la 31 martie. Ordonanța, data imediat dupa cazul Caracal, a fost atacata de Avocatul Poporului inca din septembrie 2019, potrivit…

- Premierul Ludovic Orban considera ca prin intentia de a ataca la Curtea Constitutionala doua dintre proiectele pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea PSD arata ca "a ramas prizonier intereselor obscure ale baronilor rosii". "Prin asta PSD arata ca a ramas prizonier intereselor obscure ale baronilor…

- Premierul Ludovic Orban a avertizat ca, daca opozitia tergiverseaza reglementarile pe justiție pentru care se dorește asumarea raspunderii si le va ataca la Curtea Constituționala, atunci Guvernul va da ordonanța de urgența. Executivul isi va asuma raspunderea pe abrogarea Legii recursului compensatoriu,…

