Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, luni, ca Franta si Germania sunt suporterii Romaniei in vederea aderarii la Spatiul Schegen si a multumit celor doua state pentru aceasta sustinere. „Ati vorbit despre tot ceea ce a insemnat efectele pozitive ale mandatului Frantei la presedintia UE; de asemenea,…

- Nicolae Ciuca: Ma astept ca Romania sa adere la Schengen in acest an Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca a declarat într-un interviu pentru Bloomberg ca se asteapta ca România sa adere la Schengen înainte de sfârsitul…

- Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OCDE, pentru o analiza a stadiului pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe 28 iunie, dupa primirea Foii de parcurs…

- Ordonanta de modificare a Codului Fiscal intra, miercuri, in prima lectura in Guvern. Premierul Nicolae Ciuca a declarat in sedinta ca este foarte clar ca avem nevoie de decizii coordonate si discutate la nivelul institutiei guvernamentale si avem nevoie ca solutiile sa poata fi acceptate. ”In ultima…

- Premierul Denis Smihal a anuntat marti pe Telegram ca Ucraina a depus o cerere de aderare la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite dpa. Romania a depus de mai mulți ani cererea de aderare la OCDE, dar abia in cursul acesui an candidatura țarii noastre a fost acceptata…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, duminica, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Drapelului National, ca tricolorul este parte a identitatii nationale si simbolizeaza unitatea si continuitatea poporului roman. „Adoptat ca simbol al natiunii in timpul Revolutiei de la 1848, Drapelul tricolor este parte…

- Guvernul saluta adoptarea Foii de Parcurs pentru Aderare (Accession Roadmap) a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in cadrul sesiunii de final a reuniunii ministeriale a Consiliului OCDE de vineri, 10 iunie.

- Razboiul din Ucraina a facut ca perspectivele de crestere sa fie mult mai sumbre, chiar daca economia mondiala ar trebui sa evite o criza a stagflatiei, asa cum s-a inregistrat in anii '70, a avertizat miercuri Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite Reuters. Organizatia…