- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi judecat la un moment dat ca criminal de razboi pentru ofensiva Israelului in Fasia Gaza, transmite Reuters.

- Armistitiul dintre Israel si Hamas, care a dus la eliberarea de ostatici, prizonieri si ajutoare de urgenta in Fasia Gaza, intra luni in a patra si ultima zi, pe fondul discutiilor pentru prelungirea acestuia, relateaza AFP. In noaptea de duminica spre luni, miscarea armata islamista palestiniana a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a exclus din nou orice incetare a focului in Fasia Gaza fara eliberarea ostaticilor retinuti de gruparea islamista Hamas, in timp ce armata israeliana, care desfasoara operatiuni terestre impotriva acestei grupari, a transmis ca aproximativ 50.000 de civili au…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a afirmat, marți seara, ca armata israeliana avanseaza in Fașia Gaza, semnaland inclusiv incursiuni in orașul Gaza și avertizand, in același timp, mișcarea islamista Hezbollah, activa in sudul Libanului.

- Prim ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat pauze umanitare in teritoriul…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Luni seara, doua femei, in varsta…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a cerut luni un armistitiu intre Israel si gruparea islamista Hamas, pentru a se putea transporta mai multe ajutoare in Fasia Gaza, informeaza Reuters preluata de Agerpres.

- Iranul a avertizat duminica, 15 octombrie, Israelul cu privire la o escaladare a conflictului daca nu reușește sa puna capat agresiunilor impotriva palestinienilor, ministrul sau de externe afirmand ca și alte parți din regiune sunt pregatite sa acționeze, relateaza duminica agenția iraniana de știri…