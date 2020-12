​Premierul moldovean Ion Chicu, testat pozitiv cu Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu a fost testat pozitiv la COVID-19. Anunțul a fost facut intr-o postare pe pagina oficiale a Guvernului din facebook. ”In contextul apariției unor simptome caracteristice virusului COVID 19, Prim-ministrul Ion Chicu a efectuat testul corespunzator. Testul…

- Generalul-locotenent Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apararii, este infectat cu noul coronavirus, anunța Ministerul Apararii, care precizeaza ca testul a fost facut joi, iar generalul este asimptomatic.

- Testul de tip Real Time PCR, care i-a fost facut medicului Catalin Denciu la spitalul militar din Belgia este negativ, a declarat, marti, premierul Ludovic Orban, care l-a contrazis astfel pe ministru Sanatatii, Nelu Tataru, care anuntase ca medicul a fost testat pozitiv, informeaza Mediafax.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat pe Facebook ca a fost infectat cu coronavirus."Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea in Israel. Testul a fost negativ. Duminica noaptea am avut simptome…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, care urmeaza un tratament la domiciliu dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, le-a cerut conationalilor lui sa respecte masurile antivirale, in contextul in care Bulgaria a inregistrat marti un nou nivel record al noilor cazuri inregistrate in 24

- Pilotul italian Valentino Rossi, de noua ori campion mondial la motociclism viteza, a fost testat pozitiv la COVID-19 si va rata Marele Premiu al Aragonului la MotoGP, transmite Reuters. Rossi, care s-a intors acasa, la Tavullia, in Italia, dupa Marele Premiu al Frantei, din weekend-ul…