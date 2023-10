Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis astazi, 1 octombrie 2023, un mesaj cu prilejul Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, in care a subliniat ca guvernul se va asigura ca interesele acestora vor fi aparate.Premierul Marcel Ciolacu a transmis astazi, 1 octombrie 2023, un mesaj cu prilejul Zilei…

- Premierul a transmis un mesaj cu prilejul zilei internaționala a persoanelor varstnice, ocazie cu care a punctat ca Executivul iși dorește ca pensia sa „reflecte corect contribuția de o viața a fiecarui roman”.

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, in mesajul transmis de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, ca, in traditia poporului roman a existat intotdeauna respectul pentru persoanele varstnice si ca, personal, pretuieste aceasta traditie. „Grija fata de persoanele in varsta este masura respectului fata…

- Ziua de 1 octombrie, desemnata din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi Internationala a Persoanelor Varstnice, este o zi speciala pentru toti, tineri si varstnici deopotriva In toate societatile, persoanele de varsta a treia au jucat si joaca un rol inestimabil, deschizand calea, ocrotind, calauzind pasi,…

- Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice, celebrata in Municipiul Sebeș: Consiliul Local, vot pozitiv pentru organizarea evenimentului Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice, celebrata in Municipiul Sebeș: Consiliul Local, vot pozitiv pentru organizarea evenimentului In anul 2023, in Municipiul…

- DE EXCEPȚIE… Seniorii din municipiul Barlad vor avea parte in acest an, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, de o surpriza cu totul speciala, care cu siguranța ii va impresiona! Conducerea CARP Barlad l-a invitat in „orașul rulmenților” pe insuși Dumitru Prunariu, primul și singurul…

