Premierul Italiei spune ca el nu i-a promis nimic lui Trump si ramane cu 1% din PIB pentru aparare

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat joi ca nu a facut nicio promisiune la summitul NATO privind o crestere a cheltuielilor militare ale tarii sale, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca a obtinut angajamentul aliatilor de a majora bugetele pentru aparare, transmite Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, la Bruxelles, ca a reusit sa convinga tarile membre NATO sa mareasca cheltuielile pentru Aparare cu 33 miliarde de dolari. El a afirmat ca toate tarile NATO au fost de acord sa sporeasca alocarile pentru Aparare, iar NATO a facut "un progres…

- Curtea Suprema de Justitie din Spania a condamnat, miercuri, Guvernul de la Madrid pentru ca nu a respectat angajamentul redistribuirii solicitantilor de azil din Italia si Grecia, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. "La peste sase luni de la expirarea termenului-limita, raportul Oficiului…

- Capitala Finlandei, Helsinki, este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a discutat telefonic sambata cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a informat Casa Alba. Cei doi au fost de acord ca este nevoie de frontiere nationale puternice, transmite Reuters. Trump l-a felicitat pe Orban pentru formarea…

- Larry Kudlow, principalul consilier economic de la Casa Alba, il acuza pe prim-ministrul Canadei Justin Trudeau ca l-a tradat pe presedintele Donald Trump prin declaratii "polarizante" cu privire la politica comerciala, care risca sa ii afecteze imaginea liderului american in ajunul intalnirii istorice…

- Emmanuel Macron a denuntat joi aplicarea de catre SUA a unor importante taxe vamale asupra otelului si aluminiului importate din Uniunea Europeana (UE), calificand-o drept "ilegala" si o "greseala", relateaza AFP si Reuters. Presedintele francez le-a declarat jurnalistilor ca va discuta "in…

- Pilotii Brussels Airlines, subsidiara a companiei aeriana germana Lufthansa, vor fi in greva in 14 si in 16 mai, din cauza conditiilor de munca si a salariilor. Sindicatul pilotilor a informat oficial operatorul aerian belgian de intentia de a declansa miscarea de protest, transmite Reuters.…