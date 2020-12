Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, a vizitat Porțile de Fier impreuna cu ministrul Economiei, Virgil Popescu. Vizita a fost una de lucru in vederea finanțarii pe care SUA a anunțat-o pentru Romania in proiecte energetice. Delegația oficiala a fost primita și insoțita de Bogdan Badea, președintele directoratului…

- Americanii vor sa investeasca 7 mld. de dolari in Romania, in energie și infrastructura. Intre proiecte: reactoarele de la Cernavoda și autostrada Via Carpathia Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) in Romania, Adrian Zuckerman, a anuntat joi, cu ocazia unei vizite la Portile de Fier, intentia…

- Un nou proiect de infrastructura ar putea lua naștere in Romania, mai exact o autostrada și o linie de cale ferata care sa lege portul Constanța de portul Gdansk din Polonia. Proiectul ar urma sa fie facut cu partea americana și este considerat o ”investiție uriașa”, conform ambasadorului SUA la București,…