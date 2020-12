Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat, joi, in ședința de Guvern ca se fac pregatiri intense pentru campania de vaccinare, fiind operationalizate centrele pentru primirea vaccinului. De asemenea, Nicolae Ciuca, premierul intermiar, a spus ca informațiile despre vaccinarea impotriva noului coronavirus…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca succesul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 va depinde intr-o foarte mare masura de modul in care autoritatile vor comunica. El a declarat, la inceputul sedintei de guvern, ca miercuri a avut activitati de pregatire si derulare a campaniei de…

- "Am putut sa constatam ca la nivelul fiecarui judet, la nivelul fiecarei prefecturi, au fost deja acoperite toate sarcinile pe care le aveati in acest sens. Mai putin, am inteles, la judetul Bihor, unde partea aceasta contractuala se afla in solutionare, dar am inteles, totodata, ca au fost detasate…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca participa miercuri la sedinta Comandamentului de iarna, incepand cu ora 16,15, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, informeaza Biroul de presa al Guvernului. AGERPRES

