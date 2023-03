Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi va reduce productia de petrol in luna martie cu 500.000 de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 5% din productia sa de titei, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, dupa ce Occidentul a impus plafoane de pret pentru petrolul si produsele petroliere exportate de Rusia, transmite…

- Ucraina se așteapta la o „escaladare majora” din partea Rusiei in urmatoarele doua-trei saptamani, posibil in perioada care coincide cu marea unui an de la invazia pe scara larga. Lupte grele au loc in continuare in zona orașului Bahmut, care a fost transformat de bombardamentele rusești intr-o „ruina…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a declarat admisibile cauzele intentate de Ucraina si Olanda impotriva Rusiei privind incalcarea drepturilor omului in cele doua regiuni separatiste Luhansk si Donetk din Ucraina, precum si in legatura cu doborarea zborului MH-17 din 2014, cand aproape 300 de…

- Uniunea Europeana a acordat Finlandei 242 de milioane de euro (262 milioane de dolari) pentru a constitui pentru prima data o asa-numita „rezerva” impotriva amenintarilor chimice, biologice, radiologice si nucleare, pentru utilizare de catre toate statele membre, a anuntat marti guvernul finlandez,…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Statele Unite au intrerupt discutiile cu Rusia privind dialogul strategic si ca relatiile dintre Washington si Moscova nu vor mai fi la fel ca inainte, transmite Reuters. Reprezentanti ai celor doua tari urmau sa se intalneasca la Cairo…

- Schimburile comerciale ale Chinei cu Rusia au atins anul trecut un nivel record de 1.280 de miliarde de yuani (190 de miliarde de dolari), a anuntat vineri Guvernul de la Beijing, intr-un moment in care importurile Rusiei din Uniunea Europeana au scazut semnificativ ca urmare a sanctiunilor impuse…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova, a declarat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

