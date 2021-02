Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu va sustine, sambata, la ora 13,00, o conferinta de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de Presa al Guvernului. Conferinta de presa va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si pe sistemul unic al Palatului Victoria.

- Premierul Florin Citu va sustine, sambata, la ora 13,00, o conferinta de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de Presa al Guvernului, potrivit AGERPRES. Conferinta de presa va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si pe sistemul unic al…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare a pensiilor cu 40% si ca Guvernul va creste pensiile in baza calendarului pe care si l-a asumat, el facand referire la decizia de miercuri a Curtii Constitutionale. "Romania nu…

- Secretarul de stat in cadrul MAI Raed Arafat sustine joi, incepand cu ora 19,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, in urma sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si prin sistemul…

- Secretarul de stat in cadrul MAI Raed Arafat sustine joi, incepand cu ora 19,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, in urma sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca va sustine marti, la ora 12,10, o declaratie de presa la Palatul Victoria. Declaratiile vor fi transmise live pe paginile de Facebook si Youtube ale Guvernului si prin sistemul unic de distributie al Palatului Victoria. AGERPRES

- Premierul Ludovic Orban va sustine luni, la ora 19,00, o declaratie de presa la Palatul Victoria. Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului si pe canalul unic al Palatului Victoria. AGERPRES

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, va sustine, sambata, la ora 10,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Executivului si prin sistemul unic de distributie al Palatului Victoria.…