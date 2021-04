Stiri pe aceeasi tema

- Industria culturala, a ospitalitații, artiștii independenți și lucratorii din industria spectacolelor s-au unit pentru a cere autoritaților masuri clare pentru redeschiderea acestor domenii afectate de pandemie.

- Seful Executivului a subliniat importanta deosebita acordata de Romania Parteneriatului Strategic cu SUA si a reiterat angajamentul pe termen lung al tarii noastre in directia dezvoltarii proiectelor strategice bilaterale cu parteneri americani, arata comunicatul de presa al Guvernului. Cu acest prilej,…

- Și Capitala se apropie de pragul de la care se pune problema carantinei. Premierul Florin Cițu a discutat cu primarul general și cu cei de sectoare pentru a vedea ce soluții au, așa incat sa se evite masura radicala, de inchidere a Capitalei.

- Premierul Florin Citu a declarat ca reforma in sectorul public a inceput prin stoparea cresterii anvelopei salariale, masura care ar urma sa fie decisa si pentru anul viitor, dar mai are ca si componente digitalizarea si restructurarea companiilor de stat cu probleme. "Este adevarat, si de aceea am…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marti, dupa o intalnire la sediul central cu producatorii romani de echipamente de protecție și din industria de confecții, ca aproape o treime din firmele din aceasta ramura au intrat in faliment in pandemie. CITEȘTE ȘI: ATENȚIE: Medicamentul anti-raceala…

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat daca nu va mai fi o majorare a alocatiilor in 2021, iar urmatoarea crestere va fi facuta in 2022, ca anul acesta alocatiile au fost marite cu 20%, ceea ce este o crestere semnificativa, in conditii de criza. „Anul acesta alocatiile au fost marite…

- Premierul Florin Citu spune ca in acest an va urma o „reforma” in tot aparatul public si in companiile de stat, in sistemul de pensii, in sistemul de salarizare, a ANAF si restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani. „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a…

- Premierul Florin Cițu spune ca nu vor fi dați afara angajați din sectorul public anul acesta și nici nu le vor scadea salariile. Este raspunsul dat sindicaliștilor care protesteaza in aceste zile din cauza inghețarii salariilor și eliminarii unor beneficii.