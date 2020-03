Premierul desemnat va începe de astăzi, negocierile cu partidele Premierul desemnat va incepe de astazi, negocierile cu partidele Premierul desemnat Florin Cîtu a anuntat ca va începe de astazi, negocierile cu formatiunile politice pentru formarea unei majoritati parlamentare în vederea validarii noului cabinet si a programului de guvernare revizuit. El le-a cerut social-democratilor sa nu întârzie calendarul de învestire a guvernului. Florin Cîtu: "S-a luat decizia sa se formeze o echipa de negociere din care fac eu parte, liderii de grup, presedintele Partidului National Liberal si prim-vicepresedintii… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

