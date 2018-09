Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a criticat Administrația Prezidențiala, care a organizat la București summitul Inițiativei Celor 3 Mari. Premierul spune ca acest eveniment international a fost „politizat”. „Romania a...

- Sectorul energetic nu ar trebui sa fie folosit ca mijloc de coercitie sau ca amenintare la securitatea nationala, a declarat, marti, secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Rick Perry. Acesta a sustinut o declaratie de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedinta Croatiei,…

- Guvernul se va axa in cea de-a doua parte a anului pe investitii, a anuntat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila. "Daca in prima parte a anului ne-am axat pe cresterea nivelului de trai al cetatenilor, in a doua parte (...) ne vom axa pe investitii si vom face tot ce este posibil sa…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectele din domeniile digital, transporturi si energie, care vor fi promovate la Summitul Initiativei celor 3 Mari, ce va avea loc la Bucuresti, pe 17 si 18 septembrie. "Au fost adoptate trei memorandumuri in legatura cu Initiativa celor 3 Mari,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea, miercuri, de la ora 10.30, o intalnire la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile dintre cei doi vin in contextul in care in spațiul public au aparut informații ca Executivul ar vrea sa adopte o OUG pentru grațiere și amnistie. Guvernul a…

- Premierul Dancila a sustinut, vineri, in cadrul Summit-ului sefilor de guvern China-Europa Centrala si de Est, ca Romania va sprijini cooperarea formatulului „16+1“ pentru continuarea promovarii si impulsionarii obiectivelor convenite, care vor contribui la dezvoltarea economica si cresterea prosperitatii…

- „Așteptam in același timp evaluarile pentru infrastructura pentru ca sunt zone in care apele nu s-au retras și nu putem face aceste evaluari. Ajutoatele pe care le oferim constau in alimente, apa, locuințe modulare, dotarea acestora. Forțele de intervenție au fost suplimentate pentru ca oamenii sa treaca…

- Guvernul nu este responsabil de evolutiile inflatiei, aceasta fiind in "grija si raspunderea" Bancii Nationale a Romaniei, a afirmat premierul Viorica Dancila, miercuri, in plenul reunit al...