Stiri pe aceeasi tema

- Locația viitoarei sali polivalente cu 16.000 de locuri pe care Compania Naționala a Infrastructurii o va construi in zona cu 50 milioane lei, la... The post Viorica Dancila: „Sala Polivalenta trebuie sa fie in Timișoara” appeared first on Renasterea banateana .

- Mai mulți protestatari au așteptat-o, vineri dimineața, pe Viorica Dancila, la sediul Consiliului Județean Timiș, unde aceasta a susținut o conferința de presa. Premierul demis a spus, referindu-se la protest, ca nu acesta este modul de a rezolva lucrurile.In jur de 15 protestatari au așteptat-o,…

- Circa 20 de protestatari cu vuvuzele au strigat "Mincinoasa", "Analfabeta" si "PSD ciuma rosie", cand Viorica Dancila a ajuns la sediul Consiliului Judetean Timis. Ei au avut pancarte cu mesaje impotriva PSD, dar si o galeata plina cu pietre. Nu s-au inregistrat incidente, premeierul intrand…

- Vor fi clipe tensionate in Timișoara. Viorica Dancila, inca premier in funcție și candidat al PSD pentru alegerile prezidențiale este așteptata, vineri, la Timișoara. Cunoscuta ca un fief PNL, capitala Banatului nu se numara printre orașele in care PSD se bucura de o susținere semnificativa.Mai…

- Pas important facut de Consiliul Județean Timiș in ceea ce privește construcția noii maternitați, la Timișoara. A fost semnat contractul de finanțare pentru construcția noului obiectiv. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra și ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu au semnat astazi contractul.…

- Legendarul luptator olandez de K1, Peter Aerts (48 de ani), devine ambasadorul global al circuitului de kickboxing Golden Fighter Championship, urmand sa fie prezent in Banat, la Timișoara, la gala Romania vs. Olanda, ce se va disputa in luna noiembrie. ...

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, s-a referit, in discursul sustinut cu ocazia alegerilor pentru conducerea organizatiei judetene a PSD Constanta, la protestul care a avut loc inainte de a intra in cladirea unde au avut loc aceste alegeri, cand mai multe persoane au scandat “Analfabeto”, “Hotii,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a transmis, vineri, un mesaj catre protestatarii care au așteptat-o pe Viorica Dancila la Mamaia: sa lase in pace premierul și sa vina sa protesteze in fața Ministerului pe care il conduce.Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, le-a transmis,…