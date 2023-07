Premierul crede că RO-ALERT nu este suficient Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, susține ca sistemul RO-ALERT trebuie sa fie reevaluat pentru a deveni mult mai rapid, avand in vedere schimbarile climatice semnificative care afecteaza nu doar țara noastra, ci intreaga lume. In contextul evenimentelor recente, Marcel Ciolacu a felicitat autoritațile din Tulcea pentru rapiditatea intervenției intr-o situație de urgența. Cu toate acestea, el a subliniat ca schimbarile climatice au generat evenimente neprevazute care se petrec intr-un timp mult mai scurt și cu o frecvența mai mare decat in trecut. De aceea, premierul considera ca sistemul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

