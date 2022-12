Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, aflat in vizita oficiala in Romania, principalele teme abordate in cadrul discutiilor fiind aprofundarea cooperarii bilaterale, cadrul relatiilor dintre UE si Confederatia Elvetiana, evaluarea situatiei de securitate de pe frontul estic, sprijinul pentru Ucraina si Republica Moldova, precum si cooperarea romano-elvetiana in plan multilateral. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a transmis aprecieri deosebite pentru contributia activa si consistenta…