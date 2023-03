Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea preturilor la RCA pentru o perioada determinata. „Confirm cu privire la majorarea tarifelor de referința pentru RCA, fac o precizare, la categoriile la care se incadreaza peste 90% din automobilele asigurate RCA s-a inregistrat o creștere…

- utoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea preturilor la RCA pentru o perioada determinata, variantele fiind analizate de catre specialsiti. Decizia s-ar aplica atat persoanelor fizice, cat si celor juridice, afirma Daniel Apostol, purtatorul de cuvant al ASF, la Digi24. Citește…

- “Avem la categoriile la care se incadreaza peste 90% din automobilele asigurate RCA o crestere medie de circa 16 procente. Cu toate acestea, sau mai ales in acest context, confirm, in vederea protectiei consumatorilor, Autoritatea de Supraveghere Financiara ia in calcul plafonarea tarifelor la RCA pentru…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea preturilor la RCA pentru o perioada determinata, variantele fiind analizate de catre specialsiti. Decizia s-ar aplica atat persoanelor fizice, cat si celor juridice.“Avem la categoriile la care se incadreaza peste 90% din automobilele…

- “Avem la categoriile la care se incadreaza peste 90% din automobilele asigurate RCA o crestere medie de circa 16 procente. Cu toate acestea, sau mai ales in acest context, confirm, in vederea protectiei consumatorilor, Autoritatea de Supraveghere Financiara ia in calcul plafonarea tarifelor la RCA pentru…

- Scandal urias pe piata asigurarilor, dupa anuntarea noilor tarife RCA. Pe fondul nemultumirii soferilor fata de majorarile care trec de 40-, liderul PSD Marcel Ciolacu a invocat riscul unui nou faliment de proportii pe piata asigurarilor, iar premierul Nicolae Ciuca i-ar fi cerut explicatii de la seful…

- Noile tarife de referința RCA care sunt mai mari și cu peste 41% fața de anul trecut a provocat o unda de nemulțumiri la nivel guvernamental, iar premierul Nicolae Ciuca așteapta acum explicații de la Nicu Marcu, președintele ASF, inclusiv despre situația financiara a Euroins, liderul RCA cu peste 2,5…

- Cu prilejul Sarbatorii Hanuka, primul ministru al Romaniei, Nicolae Ciuca, adreseaza azi calde urari de sanatate, bucurie, pace și prosperitate intregii comunitați evreiești și conducerii Federației Comunitaților Evreiești din Romania-Cultul Mozaic. Nicio urare și nicio compasiune adresata romanilor…