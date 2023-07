Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu va avea, duminica, o intalnire de lucru cu mai multi ministri si sefi de institutii, in urma anchetei privind cazul batranilor torturati in azile. Intalnirea este programata la ora 14:00, conform agendei premierului, iar la discutii vor participa ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale,…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, 7 iulie, in debutul sedintei de Guvern, demiterea conducerii Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si Agentiei judetene Ilfov in cazul batranilor torturati in azile. El a aratat ca este vorba despre oameni in varsta, bolnavi si vulnerabili…

- Adrian-Ioan Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, și Sebastian Burduja, ministrul Energiei, au aprobat, prin ordin comun, alocarea sumei de 1.307.355.841,41 de lei pentru realizarea a 114 sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a…