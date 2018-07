Premierul canadian Justin Trudeau va efectua o vizita in Letonia in 9 si 10 iulie, inainte de a participa la summitul NATO, preconizat pentru 11-12 iulie la Bruxelles, a anuntat marti serviciul sau de presa, citat de France Presse. In plus la intalnirile pe care le va avea in capitala letona Riga, unde va fi primit de presedintele tarii gazda, Raimonds Vejonis, si va purta discutii cu omologul sau leton Maris Kucinskis, Trudeau urmeaza sa viziteze grupul tactic multinational de prezenta avansata consolidata a NATO in Letonia, condus de Canada. Acest grup tactic "joaca un rol-cheie in eforturile…