- Noul premier bulgar a reiterat angajamentul autoritatilor de la Sofia de a trece la euro peste doi ani, in contextul in care exista un sprijin slab in randul alegatorilor afectati de pandemie, transmite Bloomberg. Intr-un interviu acordat marti pentru Bloomberg, Kiril Petkov, absolvent al…

- Kiril Petkov, ales premier de Parlamentul Bulgariei , a anuntat marti ca toti ministrii vor avea nevoie de certificatul sanitar COVID-19 pentru a participa la sedintele de guvern, iar acesta va deveni obligatoriu pentru toti functionarii publici, informeaza Agerpres , care preia agentia EFE. „Primul…

- Numit luni prim-ministru al Bulgariei, Kiril Petkov a anuntat marti ca toti ministrii vor avea nevoie de certificatul sanitar Covid-19 pentru a participa la sedintele de guvern, iar acest certificat va deveni obligatoriu de asemenea pentru toti functionarii publici, masura menita sa stimuleze imunizarea…

- Potrivit noului sondaj realizat in cadrul proiectului „Criza COVID-19 și viitorul modelelor constituționale liberal-democrate” finanțat de stat confirma mai multe sondaje Gallup realizate anul acesta care arata ca 45% din bulgari nu iși doresc sa se vaccineze anti-Covid, relateaza Euractiv .Mai mult…

- O noua miscare anticoruptie a creat surpriza alegerilor de duminica din Bulgaria, reusind sa intruneasca mai multe voturi decat conservatorii fostului premier Boiko Borisov, potrivit estimarilor la iesirea de la urne citate de AFP. Surpriza a rezultat in urma acestei a treia runde de alegeri legislative…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…

- Sute de persoane, majoritatea proprietari si angajati din industria hoteliera si a restaurantelor, au blocat traficul in centrul capitalei bulgare, Sofia, pentru a protesta impotriva masurilor anti-COVID-19 ale guvernului, relateaza joi EFE. Manifestatia, sub sloganul "Impreuna pentru sanatate,…

- Numarul noilor infecții cu coronavirus din Bulgaria a urcat la 6.813, un bilanț zilnic record, in condițiile in care cea mai puțin vaccinata țara din Uniunea Europeana se lupta cu al patrulea val al pandemiei de Covid-19, transmite Reuters.Numarul deceselor Covid-19 a fost de 124 in ultimele 24 de ore,…