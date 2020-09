Premierul britanic anunță că țara a ajuns într-un „punct de cotitură” Premierul britanic Boris Johnson avertizeaza ca Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a ajuns intr-un „punct de cotitura” al pandemiei de coronavirus. Guvernul britanic va implementa un nou set de reguli și restricții care vor dura pana la șase luni, conform BBC. Amenzile pentru incalcarea regulilor vor crește la 200 de lire sterline, daca este vorba de prima abatere. Premierul britanic a mai anunțat ca „restricții semnificativ mai dure vor fi implementate daca situația o va cere”. Masuri similare ar putea fi implementate in Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord/ „Am știut intotdeauna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

