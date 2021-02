Britanicii ar trebui sa priveasca vaccinarea impotriva COVID-19 ca pe o vaccinare antigripala pe care persoanele vulnerabile o fac in mod uzual, a declarat miercuri premierul britanic Boris Johnson, informeaza Reuters.



"Cred ca trebuie sa fim pregatiti pentru o lume in care va trebui sa ne vaccinam impotriva noilor variante (de coronavirus) la toamna. Ar trebui sa incepem sa ne gandim la aceasta ca la un vaccin antigripal, ceva ce persoanele in varsta si vulnerabile se asigura ca le este administrat in fiecare an", a declarat Johnson in timpul unei conferinte de presa.



…