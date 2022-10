Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo a declarat, miercuri ca țara noastra a facut progrese pentru intrarea in spatiul Schengen și a adaugat ca spera sa se faca si ultimul pas in aceasta directie.

- Prime Minister Nicolae Ciuca is paying an official visit to Brussels on Wednesday and Thursday, occasion on which he will have meetings with his Belgian counterpart Alexander De Croo, President of the European Commission Ursula Von der Leyen, President of the European Parliament Roberta Metsola,…

- Prime Minister Nicolae Ciuca will pay an official visit to Brussels on Wednesday and Thursday, during which he will have meetings with his Belgian counterpart Alexander De Croo, the President of the European Commission, Ursula Von der Leyen, the President of the European Parliament, Roberta Metsola,…

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen va fi benefica Romaniei și ar putea aduce un plus de 0,5 puncte procentuale la creșterea economica, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor. „Intrarea in Schengen ar putea insemna un beneficiu major pentru economia romaneasca. Dupa calculele mele, ar aduce…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa intalnirea cu premierul olandez Mark Rutte, ca Romania a demonstrat ca merita sa fie parte din Spațiul Schengen. In condițiile in care Olanda s-a opus in ultimii ani aderarii Romaniei la Schengen, Iohannis a afirmat ca spera sa existe un consens…

- Premierul olandez, Mark Rutte, vine miercuri in Romania. El se va intalni, la Cincu, la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica”, cu presedintele Klaus Iohannis. Olanda este singura tara care se mai opune aderarii Romaniei la Spatiul Schengen.

- „Parteneriatul dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Investitorilor Straini este o certitudine, iar prezenta mea astazi, la evenimentul organizat de dumneavoastra confirma relatia de incredere pe care o avem. Dupa doi ani de pandemie si cu un razboi la granitele tarii, care afecteaza economia la nivel…