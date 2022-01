Stiri pe aceeasi tema

- Alex Hawke, ministrul Imigrarii din Australia, cel care i-a anulat viza lui Novak Djokovic, a reacționat dupa ce Curtea Federala a respins apelul sarbului, menținand decizia luata de Hawke. Vineri ministrul Alex Hawke și-a folosit puterea excepționala de decizie și i-a anulat viza lui Novak Djokoic.…

- Premierul australian Scott Morrison a declarat duminica, 16 ianuarie, ca decizia definitiva a tribunalului federal, de a mentine hotararea de anulare a vizei lui Novak Djokovic, este justa, și a precizat ca a fost luata pentru interesul public. „Tribunalul Federal din Australia a decis in unanimitate…

- Premierul Australiei, Scott Morrison, a transmis vineri, 14 ianuarie, ca decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovic s-a luat pentru ca australienii, care au facut multe sacrificii in pandemia de COVID, iși doresc „pe buna dreptate, ca rezultatul acestor sacrificii sa fie protejat”, relateaza presa…

- Scott Morrison, primul ministru al Australiei, a avut o prima reacție in scandalul iscat in jurul lui Novak Djokovic (1 ATP, 34 de ani). CONTEXT: Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca sarbul sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația s-a schimbat radical in momentul in care…

- Novak Djokovic trebuie sa dovedeasca faptul ca are o derogare medicala reala de la vaccinarea impotriva COVID cand va ateriza in Australia sau va fi urcat „in urmatorul avion spre casa”, a declarat miercuri premierul australian Scott Morrison. Jucatorul sarb de tenis a anunțat marți ca a primit o derogare…