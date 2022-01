Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Australiei, Scott Morrison, a facut un prim comentariu, dupa ce un complet format din trei judecatori a decis sa respinga cererea lui Novak Djokovic de a revizui anularea vizei. Șeful Executivului a explicat ca decizia ministrului Imigrarii era

- Premierul australian Scott Morrison a salutat decizia tribunalului federal de a mentine hotararea de anulare a vizei lui Novak Djokovici, subliniind ca aceasta a fost luata din motive de sanatate si siguranta si pentru interesul public, potrivit news.ro. "Tribunalul Federal din Australia a…

- Premierul australian Scott Morrison a declarat duminica, 16 ianuarie, ca decizia definitiva a tribunalului federal, de a mentine hotararea de anulare a vizei lui Novak Djokovic, este justa, și a precizat ca a fost luata pentru interesul public. „Tribunalul Federal din Australia a decis in unanimitate…

- Ministrul australian al Imigratiei, Alex Hawke, a declarat, duminica dimineata, ca saluta decizia tribunalului federal de la Melbourne de a-i mentine hotararea in cazul vizei lui Novak Djokovici. Politicile puternice de protejare a frontierei ne-au tinut in siguranta in timpul pandemiei, a mai spus…

- Prima audiere în instanta în cadrul contestatiei depuse de avocatii lui Novak Djokovici la a doua decizie de a i se anula sportivului viza de intrare în tara a fost scurta si s-a încheiat, informeaza The Age, citat de news.ro. Judecatorul si partile implicate, reprezentantii…

- Premierul Australiei, Scott Morrison, a declarat, vineri, ca decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovici s-a luar pentru “protejarea” sacrificiilor facute de australieni in pandemie. “Inteleg ca dupa o analiza atenta, ministrul Imigratiei a decis sa anuleze viza domnului Djokovici pe motive…

- Cazul lui Novak Djokovici a facut inconjurul lumii, iar numele cunoscutului tenismen ține de cateva zile primele pagini ale ziarelor. Chiar daca a incercat sa minta autoritațile, parinții sai au organizat proteste in Serbia dupa felul in care a fost tratat.

- Simona Halep spune ca este trist ca meciurile din cadrul turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca se vor disputa fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus. “E foarte trist ca s-a luat aceasta decizie (n.r. – interzicerea accesului spectatorilor), dar pentru sanatate orice. Ma bucur sa…