Stiri pe aceeasi tema

- Ședinta operativa de evaluare a pagubelor produse de inundatii, la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a chemat miniștrii responsabili la raport, in urma dezastrelor produse de inundațiile din ultima vreme, in cea mai mare parte a țarii. Potrivit Guvernului, la sedinta vor participa ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a convocat marti, la ora 10,00, mai multi membri ai Cabinetului, pentru a participa la o sedinta operativa de evaluare a pagubelor produse de inundatii si a masurilor rapide de interventie. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, la sedinta vor participa: ministrul…

- "Avem diguri la care nu s-au facut lucrari de consolidare de zeci de ani. (...) Am cerut Apelor Romane sa faca o verificare, sa incepem sa facem consolidari. Din pacate, a trebuit sa ne confruntam cu astfel de situatii pentru a vedea ceea ce se poate intampla atunci cand aceste lucruri nu sunt puse…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in localitatea Canești, județul Buzau, unde s-a aflat in vizita de lucru alaturi de premierul Viorica Dancila, de miniștrii Transporturilor și Agriculturii ca in perioada inundațiilor autoritațile s-au ”descurcat bine” și datorita unei bune comunicari…

- Guvernul a anunțat ca Viorica Dancila, dar și alți membri ai cabinetului, vor vizia zonele afectate de inundații. Oficialii se vor deplasa in județele Buzau, Bacau, Covasna și Brașov pentru evaluarea pagubelor. UPDATE 14:20 Dancila, in zonele cu inundatii: Vrem sa grabim evaluarea Premierul Viorica…

- Primul-ministru Viorica Dancila, insoțita de mai mulți membri ai Cabinetului, se deplaseaza astazi in mai multe zone afectate de inundații din județele Buzau, Bacau, Covasna, Brașov, pentru a evalua pagubele și a identifica cele mai rapide soluții de sprijinire a oamenilor și comunitaților afectate.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de membri ai Cabinetului, se deplaseaza luni in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna si Brasov, pentru a evalua pagubele si a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor si comunitatilor afectate. Potrivit unui…

- Primul-ministru Viorica Dancila, insotita de mai multi membri ai Cabinetului, se deplaseaza, astazi, in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna, Brasov, pentru a evalua pagubele si a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor si comunitatilor afectate.…