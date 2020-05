Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sambata, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi, in valoare cumulata de 3000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise.

- Guvernul a anuntat, sambata, printr-un comunicat oficila, ca arim-ministrul Ludovic Orban a achitat astazi, 30 mai a.c., prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat și nepurtarea maștii in spații inchise.…

