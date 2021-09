Stiri pe aceeasi tema

- „Shang-Chi si legenda celor zece inele/ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, primul film Marvel cu un supererou asiatic ca protagonist, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, potrivit news.ro. Lungmetrajul de aventuri are in centru un fost asasin care trebuie…

- „Suntem atât de fericiți ca ne-am întors”, exclama Vicki Poulin cu un zâmbet la volan. Dupa aproape un an și jumatate de închidere din cauza pandemiei, primii americani vaccinați au reușit sa treaca luni frontiera terestra dintre Statele Unite și Canada, potrivit…

- Industria nucleara din Romania asigura, in prezent, 11.000 de locuri de munca, un numar care ar putea creste la 20.000 in contextul noilor proiecte de constructii nucleare, potrivit unui comunicat al Forumului Atomic Roman (ROMATOM), preluat de Agerpres. Totodata, industria nucleara din Romania are…

- ​Administratia Biden se pregateste sa ceara tuturor strainilor care viziteaza Statele Unite sa fie vaccinati complet împotriva Covid-19, în cadrul unei eventuale ridicari a restrictiilor care interzic majoritatii strainilor sa intre în tara, a declarat un oficial al Casei Albe, transmite…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Trailer Oficial: https://youtu.be/vdNclVi0ppY De la regizorul James Wan, teroarea are o noua viziune. Nu rata filmul Malignant – Incarnarea raului, doar in cinematografe, din 3 septembrie 2021, potrivit unui comunicat de presa. „Malignant – Incarnarea Raului”este cea mai recenta creație a arhitectului…

- Orasul Montreal a anuntat marti ca a renuntat la candidatura pentru gazduirea meciurilor din cadrul Cupei Mondiale de fotbal din 2026, organizata de Canada, Mexic si Statele Unite, dupa retragerea sprijinului financiar al guvernului din Quebec, informeaza AFP. "Din pacate, absenta finantarii…

- Facebook si-a lansat in aceeasi zi atit clona de Clubhouse, cit si platforma de podcast-uri. Live Audio Rooms, produsul Facebook inspirat de Clubhouse, a fost lansat in Statele Unite, unde este disponibil personalitatilor si in cadrul anumitor grupuri de discutii, transmite News.ro. Discutiile pot fi…