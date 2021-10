Casa de Cultura a Studenților Craiova organizeaza, sambata, 02 octombrie, ora 19:00, premiera spectacolului „NOUA”, in sala mare a CCS Craiova. „NOUA” – un spectacol despre o lume perfecta cu o realitate imperfecta! Un spectacol prin care se dorește aducerea in prim plan a unui context social, din ce in ce mai prezent in comunitatea moderna. Discriminarea face parte din viața noastra iar in ultimii ani acest fenomen s-a dezvoltat și a evoluat sub diferite forme, ajungand de multe ori la marginalizarea indivizilor, in funcție de criterii diferite. Ni se intampla, „NOUA”, tuturor! „NOUA” este un…