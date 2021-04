Stiri pe aceeasi tema

- Filmul DAU. Natasha, premiat cu Ursul de Argint la Berlin, va fi lansat, in premiera nationala, pe TIFF Unlimited, potrivit Agerpres. "DAU. Natasha, controversatul film care a castigat un Urs de Argint si a facut valuri la Berlin anul trecut, va fi lansat de Transilvania Film in premiera in Romania…

- Asociația Romana pentru Cosmonautica și Aeronautica (ARCA) va lansa, in iunie 2021, primul satelit romanesc, cu o racheta proiectata și construita integral in Romania. Potrivit portalului iQool.ro, care citeaza pagina de Facebook a ambițiosului proiect, pana in prezent ARCA a lansat doua rachete stratosferice,…

- LPF doreste modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, in sensul de a permite vanzarea si consumul berii slab alcoolizate in cadrul arenelor sportive, noteaza news.ro. "Fanii fotbalului romanesc sunt o forta, au foarte…

- Orasul Rasnov va gazdui, in acest week-end, etape de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile, potrivit news.ro. Este al saptelea an in care Romania, Judetul Brasov, orasul Rasnov gazduiesc reuniuni ale Cupei Mondiale feminine de sarituri cu schiurile. Anul trecut, a fost inregistrata…

- PREMIERA in Romania. Un primar anunța ca va DESFIINȚA Poliția Locala din comuna sa Poliția Locala va fi desființata la ordinul unui primar. Consiliul Local al comunei Șoimuș a adoptat un proiect de hotarare pentru desființarea Serviciului Poliția Locala. Consiliul Local al comunei Șoimuș a adoptat un…

- Se pare ca Xiaomi planifica o noua varianta de smartphone, iar asta nu e o noutate. Zvonurile au continuat sa curga despre acest lucru, insa de data aceasta au aparut detalii despre prețuri. Debutul va avea loc pe 8 februarie, cand vom afla și prețurile oficiale. Varianta de baza a Xiaomi Mi 11 cu 8…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in ianuarie 2021 cu -51.93% fata de ianuarie 2020, atingand un volum de 6.004 unitati. In ceea ce priveste autoturismele second hand, inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in ianuarie 2021 cifra de 32.366 unitati o…

- Opt pacienti cu anevrism cerebral au beneficiat gratuit de servicii medicale si au primit o sansa la o viata normala. Echipa de chirurgi din Timișoara a fost condusa de un medic roman care lucreaza in Franta.