Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca anunța lansarea, in premiera in Romania, a unui nou program de licența, cu predare in limba engleza – ”Comportamentul Animalelor și Bunastare”, in cadrul Facultații de Zootehnie și Biotehnologii (FZB), incepand cu anul universitar 2023-2024. Programul de licența ” Comportamentul Animalelor si Bunastare” va avea o durata de patru ani, iar absolvenții vor deveni specialiști in comportamentul si bunastarea animalelor. ”Aceasta calificare este una europeana, regasindu-se in standardele ocupaționale europene (ESCO) ca specialist…