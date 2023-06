Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de tenis de la Wimbledon va propune, prin intermediul parteneriatului sau cu compania IBM, rezumate ale meciurilor comentate de softul de inteligenta artificiala IA Watson, scrie ziarul elvetian Le Matin.

- Debutul unor sisteme de inteligența artificiala cu capacitați de nivelul celor ale creierului uman s-ar putea afla la doar cațiva ani distanța, potrivit șefului laboratorului DeepMind al Google.

- Compania americana Palantir Technologies a prezentat un sistem de inteligența artificiala care iși propune sa serveasca drept o acoperire „etica” și „legala” pentru viitoarele eforturi de automatizare militara, relateaza Engadget.com.

- Juriul l-a acuzat initial pe artist ca a avut un comportament "deliberat" inselator, inainte de a-si retrage acuzatiile intr-un comunicat de presa ulterior. Eldagsen s-a aparat sustinand ca a fost intotdeauna transparent cu privire la natura operei sale, insa a decis marti sa refuze premiul, informeaza…

- Doi ani de inchisoare pentru cine foloseste inteligenta artificiala in scop defaimator. Proiect de lege depus in Parlament Mai multi parlamentari propun interzicerea realizarii, difuzarii si stocarii in spatiul public a imaginilor si inregistrarilor audio-video create cu ajutorul inteligentei artificiale…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat, vineri, ca la editia din acest an a turneului de grand slam vor putea participa sportivii din Rusia si Belarus, insa ca "neutri" si respectandu-se anumite conditii. Sportivilor respectivi le este interzis sa imi manifeste sustinerea pentru ofensiva…

- Elon Musk, precum si cofondatorul Apple, Steve Wozniak, si alti o mie de experti din domeniul tech au cerut o pauza de șase luni in dezvoltarea sistemelor avansate de inteligența artificiala pentru ca aceastea "prezinta riscuri profunde pentru umanitate".

- Radio Romania International (RRI) a inceput sa utilizeze punctual, experimental, inteligenta artificiala (A.I.) in inregistrarea unor scurte elemente de program in limba engleza, anunța Rador.Astfel, semnalele de deschidere si inchidere pentru emisiunile RRI in limba engleza, dar si anunturile de…