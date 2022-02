Premieră în România: CNAIR montează parapete rutiere pe rulouri pe DN6, pentru reducerea riscului de accidente In aceasta perioada, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri București monteaza parapete rutiere pe rulouri, pe DN 6 intre km 32+088 – km 32+400, la Ghimpați, pentru limitarea accidentelor rutiere. Potrivit reprezentanților CNAIR, parapetele speciale pe rulouri sunt montate in zona in care se intampla frecvent accidente de circulație, fiind o soluție noua in Europa; Romania este prima țara europeana care experimenteaza aceasta soluție, folosita pana acum in Coreea și Australia. ”Parapetul pe rulouri este un sistem de protectie inovativ conceput pentru a evita evenimentele rutiere soldate cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

