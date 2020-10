Stiri pe aceeasi tema

- ZUper ascultatorii Morning ZU au avut astazi privilegiul sa asculte in premiera, live din studio, cea mai noua piesa cantata de Smiley și Delia. „Ne vedem noi”, lansata in urma cu doua saptamani, a ajuns la peste 4 milioane de vizualizari pe YouTube pana in acest moment. „Toate perioadele grele, perioadele…

- Cele mai mari venituri trimestriale ale aplicațiilor de mobil le-au atras TikTok, YouTube si Tinder. Zoom este noul venit in topul celor mai descarcate aplicatii de mobil. Veniturile trimestriale ale aplicatiilor de mobil au ajuns la 29 de miliarde de dolari, potrivit eg24.news . Veniturile in trimestrul…

- Acesta este anunțul pe care il transmite Radio ZU catre ascultatorii sai exact in ziua in care implinește 12 ani de la prima emisie.Din29 septembrie 2008, prima zi in care Buzdu și Morar au intrat ON AIR pe ZU șipana astazi, Radio ZU este cel mai ascultat post de radio comercial dinBucurești, iar cel…

- Descarcarea aplicatiilor chineze TikTok si WeChat va fi interzisa in SUA incepand de duminica, 20 septembrie. Anuntul a fost facut astazi de Departamentul american al Comertului, care aduce ca argument la adresa securitatii nationale, anunta agerpres , citand Reuters. Ordinul Departamentului Comertului…

- Cea mai mare platforma de video online si-a lansat propria clona de TikTok, un serviciu numit Shorts, care functioneaza la fel si ofera aceleasi facilitati ca produsul chinezesc. Shorts va gazdui clipuri de 15 secunde sau mai scurte, pe care utilizatorii, la fel ca la TikTok, le pot prelucra…

- Shorts va gazdui clipuri de 15 secunde sau mai scurte, pe care utilizatorii, la fel ca la TikTok, le pot prelucra in mai multe feluri inainte de a le publica in cadrul retelei. Functiile de modificare permit utilizatorilor sa grupeze mai multe filmari intr-una singura, sa modifice viteza de redare si…

- Incepand de astazi, o parte din utilizatorii WhatsApp vor observa o lupa alaturi de unele mesajele primite. Aceasta lupa va fi afisata atunci cand algoritmii companiei au depistat un mesaj care se raspandeste rapid. Apasand butonul respectiv, se va realiza o cautare pe internet dupa cuvintele cheie…