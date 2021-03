Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat duminica seara componenta noului sau birou politic in care pentru prima data in istoria sa figureaza doua femei, transmite AFP. Hamas anuntase saptamana trecuta realegerea lui Yahya Sinwar ca sef al biroului sau politic din aceasta enclava palestiniana suprapopulata cu doua milioane de locuitori si sub blocada israeliana. Foto: (c) MOHAMMED SABER/EPA El a dezvaluit duminica identitatea celor 20 de membri ai biroului sau politic dupa sondaje interne desfasurate in perspectiva primelor alegeri generale - legislative…