Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile alocate din bugetul de stat pentru bursele din acest an se ridica la 536 de milioane de lei, ”dublul sumei totale acordate anul trecut de catre autoritatile publice locale pentru plata burselor scolare”, se arata in comunicatul Ministerului. ”Mai mult, prin HG 1.064/2020, Guvernul Romaniei…

- Orele remediale pentru elevi pana la clasa a VIII-a pot fi facute și la stat și la privat, potrivit indicațiilor transmise la videoconferința cu inspectoratele. In plus, aceste ore remediale pot fi facute și in regim simultan, mai arata documentul. Școlile pot aduce profesori calificați din alte unitați…

- CNE: elevii din anii terminali sa nu faca ore fizic la rata mare de COVID Consiliul National al Elevilor nu este de acord ca cei din anii terminali sa mearga fizic la scoala, în conditiile unei rate de infectare ridicata și sustine într-un comunicat ca 50,1% dintre scoli nu dispun…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata seara, la Realitatea PLUS, ca va propune ca elevii din anii terminali, din clasele a VIII-a și a XII-a, sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu. Sorin Cimpeanu a motivat ca examenele naționale vor fi cu…

- Elevii din Romania trebuie sa poarte masca de protecție atunci cand merg la ore, inclusiv la cele de sport. Acest lucru poate afecta sanatatea copiilor, susține un medic pediatru. Ministerul Educației a formulat o propunere care ar permite elevilor sa faca sport fara masca. Conform documentului, elevii…

- Consiliul National al Elevilor a anuntat ca nu este de acord cu structura anului scolar 2021-2022, aprobata de Ministerul Educatiei, sustinand ca organizarea cursurilor pana la mijlocul lunii iunie afecteaza direct calitatea actului educational, in conditiile in care cele mai multe unitati de invatamant…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu spune ca testarea elevilor este un proiect ce ține de Ministerul Sanatații. Conform acestuia, sunt doar 113 medici școlari la 17.000 de școli. „Testarea elevilor este un proiect ce ține de Ministerul Sanatații pe care noi cei din Ministerul Educației il susținem cu…

- Consiliul Național al Elevilor cere oficial Ministerului Educației sa descentralizeze decizia privind deschiderea școlilor, in funcție de rata incidenței de COVID-19 la nivel local. Solicitarea vine in contextul in care noul Guvern nu a anunțat clar nici pana acum care este modalitatea in care elevii…