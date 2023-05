Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 mai a.c., o echipa medicala formata din medicii Gelu Duprii si Vlad Covrig, medicul ATI Ruslan Gorceag si asistenta medicala Catalina Obada, de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, a indepartat cu succes un chist urias din gura si gatul unei tinere, scrie monitorulsv.ro. …

- Un pacient de 240 de kilograme a fost operat timp de sase ore, in care i s-a transfuzat sange propriu, printr-o procedura in premiera la Suceava. Medicii spun ca interventia a fost cu un grad foarte mare de dificultate, pe o operatiune chirugicala ortopedica. Pe 19 aprilie, la Spitalul Judetean "Sf.…

- O interventie chirurgicala ortopedica complexa, ce a necesitat si utilizarea, in premiera in judet, a unui aparat de tip „cell-saver‟ pentru auto-transfuzie, a fost realizata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, in cazul unui barbat in varsta de 41 de ani cu obezitate morbida, avand o greutate…

- O suceveanca in varsta de 82 de ani a fost adusa aproape inghețata la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca pacienta, gasita cazuta in casa, avea hipotermie severa și a fost internata in secția ...

- Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Bihor au indepartat o tumora cerebrala cu ajutorul microscopului, utilizand in premiera tehnica de anestezie numita ”asleep-awake-asleep”, respectiv adormit-treaz-adormit. Pacientul (66 de ani) avea o tumora cerebrala de circa 2 centimetri la…

- O echipa medicala de la Secția Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Bihor, coordonata de dr. Alin Suciu, pneumolog, a realizat doua intervenții chirurgicale – una in premiera naționala și alta in premiera județeana, pentru salvarea unui pacient aflat in stare grava. Este vorba…

- Ancheta procurorilor si dezvaluirile din presa cu privire la scandalul stimulatoarelor cardiace reutilizate de la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi au generat un val de panica in randul pacientilor care au fost tratati de cardiologul dr. Dan Tesloianu (FOTO JOS). Miile de pacienti care au avut implantat…