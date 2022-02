Stiri pe aceeasi tema

- „Prețul la energie și gaze va afecta cetațenii și activitatea economica a IMM-urilor și consumatorilor mari de energie. Ministerul Energiei urmeaza sa vina saptamana aceasta cu o varianta de compensare pentru marii consumatori de energie.Vom cauta masuri și soluții pentru a diminua efectele scumpirilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca ministerul Energiei va veni saptamana aceasta cu o varianta finala a schemei de compensare pentru marii consumatori de energie. Pe de alta parte, ministrul Economiei, Florin Spataru, spune ca sunt analizate mai multe scenarii și pentru consumatorii casnici, dupa…

- “Am inteles foarte bine inca de la inceput ca pretul la energie si la gaze va afecta cetatenii in primul rand, cetatenii vulnerabili si desigur activitatea IMM-urilor si a consumatorilor mari de energie. Am cautat sa gasim solutiile care sa ne asigure ca vom reusi sa reglam ceea ce s-a gresit practic…

- Prima reuniune Comitetului interministerial in domeniul energiei, care are ca obiectiv identificarea de solutii pentru protejarea cetatenilor si a sectoarelor economice de efectele crizei energetice, are loc luni, cu participarea premierului Nicolae Ciuca, conform news.ro. Sedinta este programata…

- Guvernul va adopta, in ședința de miercuri, o ordonanța de urgența prin care va reintroduce acordarea șomajului tehnic și va reglementa noi masuri de protecție sociala pentru angajați, a anunțat premierul Nicolae Ciuca, in debutul reuniunii de la Palatul Victoria. „Astazi, in ședința de Guvern, vom…

- Premierul Nicoale Ciuca a vorbit, in debutul ședinței de Guvern de miercuri, despre modul in care se pregatesc autoritațile pentru valul 5 COVID: „Protejarea sanatații oamenilor, printr-o gestionare atenta și corecta a pandemiei, ramane prioritatea Guvernului acum. Impreuna cu specialiștii și reprezentanții…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a atras atentia ministrilor ca Executivul este in urma cu elaborarea ordonantei de urgenta privind stabilirea cadrului de implementare a PNRR, subliniind ca actul normativ trebuie aprobat cat de repede posibil. “Al treilea subiect este legat de Planul National de Redresare…

- Nici nu s-a instalat bine la Palatul Victoria ca deja generalul-premier Nicolae Ciuca a pregatit politizarea sau poate chiar militarizarea celor mai importante funcții din ministere. Potrivit unui proiect de ordonanța de urgența care modifica Codul Administrativ (OUG 57/2019), funcțiile de inalți funcționari…