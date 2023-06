Stiri pe aceeasi tema

- Sligo Rovers - Shamrock Rovers, meci contand pentru etapa a 20-a din campionatul Irlandei, este programat, luni, 5 iunie, de la ora 20:00, pe The Showgrounds, si poate fi urmarit in direct (live stream) pe site-ul superbet.ro.

- Ronan O'Gara, antrenorul echipei franceze de rugby La Rochelle, care a castigat in acest sezon Cupa Campionilor Europeni, spune ca si-ar dori sa ajunga selectionerul nationalei tarii sale, Irlanda, dar adauga ca pentru asta este inca "mult de munca", scrie BBC, potrivit Agerpres.La Rochelle a invins…

- Inter - Benfica, meci contand pentru mansa a doua a sferturilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 19 aprilie, de la ora 22:00, pe San Siro din Milano, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Andrei Dragomir, un sportiv pietrean legitimat la clubul Lions BJJ Piatra-Neamț, a obtinut rezultate remarcabile la International Open Jiu Jitsu Championship 2023, competitie desfasurata in week-end-ul trecut, in capitala Irlandei. Leul pietrean a obtinut trei medalii la competitia desfașurata la Dublin,…

- Agentia britanica de informatii MI5 a crescut la "sever" nivelul de amenintare in Irlanda de Nord in ceea ce priveste terorismului intern, ceea ce inseamna ca un atac este foarte probabil, a anuntat marti Marea Britanie, informeaza Reuters. Chris Heaton-Harris (FOTO), ministrul britanic pentru Irlanda…

- Anglia - Ucraina, meci contand pentru Grupa C a preliminariilor pentru Euro 2024, este programat, duminica, 26 martie, de la ora 19:00, pe Wembley din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Biroul de Turism din Irlanda a anuntat joi ca a anulat, din cauza crizei energetice si a invaziei ruse in Ucraina, campania de promovare pentru Ziua Sfantului Patrick, in cadrul careia sute de cladiri emblematice sau peisaje celebre din pana la 55 de tari sunt iluminate in verde in fiecare 17 martie,…

- Crystal Palace - Manchester City, meci contand pentru etapa a 27-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 11 martie, de la ora 19:30, pe Selhurst Park din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 3.