Premier de doi bani speranță. Ce urmează pentru Dacian Cioloș Dupa ce premierul desemnat a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, votul pentru investirea guvernului ar putea avea loc miercuri, dupa audierea miniștrilor propuși in comisiile de specialitate. Pentru ca guvernul Cioloș sa fie investit este nevoie de majoritate absoluta in plenul reunit, adica de 234 de voturi. Dupa eșuarea tratativelor dintre Cioloș, PNL și UDMR, premierul desemnat se bazeaza doar pe cele 80 de voturi ale parlamentarilor USR. De asemenea, partidele care se poziționeaza in Opoziție fața de guvernul propus ar putea strange peste 360 de voturi „impotriva”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Politic al USR se reuneste duminica, la ora 18.00, pentru analiza si aprobarea programului de guvernare si a echipei guvernamentale. Premierul desemnat, Dacian Ciolos, va depune luni la Parlament programul de guvernare si lista de ministri. In aceasta seara expira termenul pana la care PNL…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos se va întâlni miercuri cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale pentru o prima discutie în vederea formarii unei majoritati parlamentare, scrie Agerpres. "Nu este în intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am…

- Dupa ce Dacian Cioloș a fost desemnat de președinte, liberalii i-au trimis pe USR-iști sa negocieze cu PSD și AUR formarea unei majoritați. La scurt timp, liderii PSD Și AUR au anunțat ca nu se pune problema votarii acestei propuneri. Surse politice spun insa ca planul președintelui este ca varianta…

- Dupa intalnirea de la Cotroceni cu președintele Iohannis, Florin Cițu i-a convocat de la ora 18 pe senatorii PNL la o ședința la Vila Lac pentru a le spune acestora care este strategia convenita de liderii PNL cu președintele Romaniei. Surse politice spun ca președintele va agrea propunerea de premier…

- Surse politice spun ca planul președintelui este ca saptamana urmatoare consultarile sa nu ajunga la vreun rezultat. Mai exact, Klaus Iohannis nu va agrea alta propunere de premier la consultarile cu partidele politice și nu-și va da girul pentru alte variante de a forma o noua majoritate parlamentara.…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou pentru astazi, ora 11.00, pe tema motiunii de cenzura depusa de USR PLUS-AUR, dupa ce in primele trei ședințe nu s-a intrunit cvorumul și au existat discutii privind legalitatea moțiunii.Criza guvernamentala…

- Dupa mai multe zile in care liderii USR PLUS s-au plans ca președintele Iohannis nu le raspunde la telefon, Dan Barna și Dacian Cioloș și-au vazut implinita dorința. Potrivit unor surse citate de Digi 24, președintele Klaus Iohannis i-a sunat pe copreședinții USR PLUS. Dan Barna și Dacian…