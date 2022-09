Premarele s-a făcut iar de baftă. Dar ghici cine l-a împins în faţă? Daca tot s-au cam terminat hohotele de ras si pocniturile de trantit cusma de batatura dupa ce s-a amuzat tot targul de trasnaia premarelui Chirica cu omagierea raposatei regine Elisabeta pe hol la premarie, haideti sa va spunem si cateva dedesubturi ale ideii crete si cu franjuri lalai. Asta asa, ca sa vedeti ca, atunci cand nu e glagorie destula la sefi, nici suptordonatii nu au de dat la altii. Dar, mai intai, o micuta observatiune: o fi el de tot rasul aceasta initiativa penibila de-a dreptul, de care s-a facut misto pe tot rotogolul patriei, dar olecuta e si de plans, stimati ieseni. Caci… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

