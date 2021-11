Preliminarii Cupa Mondială. Croația vs Rusia: vicecampioana lumii tremură ca varga Vicecampioana lumii, statut câștigat tocmai în Rusia, la Cupa Mondiala din 2018, risca sa vada viitorul turneul final suprem la televizor, daca nu se scutura și nu reușește o prestație excelenta în ultimul meci din Grupa H. Croația are nevoie de victorie cu Rusia, duminica, 14 noiembrie, ora 16:00, în meciul de la Split. Rusia conduce grupa cu doua puncte avans (22, fața de 20), iar gazdelor nu le folosește la nimic remiza, daca vor primul loc (sinonim cu calificarea directa la turneul final).



Pentru croați, lucrurile sunt clare, chiar daca nu sunt deloc simple:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

