Prejudiciul estimat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova in dosarul privind insusirea de produse alimentare si de igienizare folosite la cresele din Ploiesti este de circa 200.000 de lei, informeaza un comunicat al Inspectoratul Judetean de Politie. Infracțiunile ar fi inceput in anul 2017. Potrivit unui comunicat al Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, in aceasta speta au fost efectuate 20 de perchezitii la sediile a sapte institutii publice si la domiciliile a 13 persoane angajate in cadrul acestora, banuite de savarsirea unor infractiuni de coruptie si de serviciu.…