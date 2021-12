Castelul Regal de la Savarșin se imbraca in haine de sarbatoare: pregatirile de Craciun sunt pe ultima suta de metri. Programul Custodelui Coroanei și al Principelui Radu in zilele de sarbatoare ale Craciunului și in cele ale Anului Nou ramane același, ca in fiecare an, dupa cum se anunța pe pagina Familiei Regale a Romaniei. Masa de Ajun și bradul de Craciun au fost impodobite in castel, iar cele 300 de pachete cu cadouri pentru familiile aflate in nevoie și pentru oamenii varstnici sau bolnavi au fost pregatite. Darurile vor fi oferite in zilele de 22, 23 și 24 decembrie. Angajații Ocolului…